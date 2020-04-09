Пандемія коронавірусу: COVID-19 в Італії забрав життя вже 18 279 осіб, понад 143 тисячі людей - інфіковані

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Кількість померлих в Італії за останню добу від захворювання склала 610 осіб. Всього з початку спалаху померли понад 17,6 тисяч осіб, заявив у четвер глава Департаменту цивільного захисту Анджело Борреллі, зазначає УНН з посиланням на видання Corriere della Sera, а також дані Міністерства охорони здоров’я Італії.