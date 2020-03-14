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Пандемія коронавірусу: чемпіонат світу з фігурного катання скасовано

Пандемія коронавірусу: чемпіонат світу з фігурного катання скасовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Чемпіонат світу з фігурного катання, який мав відбутися в Монреалі скасовано через загрозу поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Українську федерацію фігурного катання на ковзанах та на сайт Міжнародної спілки ковзанярів (ISU).

“У зв’язку з невизначеністю, пов’язаною з поширенням вірусу COVID-19, було поінформовано урядом Квебека про рішення скасувати чемпіонат світу з фігурного катання-2020. Турнір планувалося провести з 16 по 22 березня 2020 року в Монреалі. „ISU“ та „Skate Canada“ уважно стежили за поширенням вірусу і повністю поважають важке рішення. Як і влада, „ISU“ та „Skate Canada“ піклуються про здоров’я та безпеку спортсменів, тренерів, офіційних осіб, волонтерів та глядачів. Таким чином, „ISU“ не може провести чемпіонат світу з фігурного катання 2020 року у заплановані терміни”, — йдеться у заяві.

У документі також зазначається, що упродовж найближчих тижнів ISU спільно з усіма зацікавленими сторонами оцінить, чи можливе проведення чемпіонату світу з фігурного катання 2020 року наприкінці року, але в будь-якому разі не раніше жовтня.

Як повідомляв УНН, матчі футбольної збірної України проти Польщі та Франції пройдуть без глядачів.

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