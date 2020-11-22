Пандемія: кількість випадків COVID-19 у Росії наближається до позначки 2 млн 100 тисяч осіб

Три дня кількість нових випадків зараження перевищує 24 тис. У відносному вираженні, згідно з даними штабу, приріст чотири дні не перевищує 1,2%.

Найменші темпи приросту зафіксовані за добу в Дагестані, Ханти-Мансійському АО (по 0,6%), Калмикії, Карачаєво-Черкесії, Кабардино-Балкарії, Марій Ел (по 0,7%). Зокрема, за добу було виявлено 6 575 нових випадків в Москві, 2 668 — у Санкт-Петербурзі, 949 — в Московській області, 448 — в Нижегородській області, 385 — в Свердловській області. В даний час в Росії продовжують лікування 457 707 осіб.

Кількість одужалих пацієнтів у Росії, у яких раніше діагностували коронавірус, збільшилася за добу на 18 008. Всього вже одужали 1 595 443 осіб. Згідно з даними штабу, частка одужалих залишилася на рівні 76,4% від загальної кількості інфікованих. Зокрема, за добу було виписано по одужанню 5 245 пацієнтів в Москві, 1 335 — у Санкт-Петербурзі, 695 — в Саратовській області, 571 — в Московській області, 387 — в Свердловській області.

Кількість смертей через коронавірус в Росії за добу зросла на 401 проти 467 днем раніше. Всього від інфекції померло 36 179 пацієнтів. Умовна летальність захворювання (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) залишилася на рівні 1,73%, випливає з даних штабу. Зокрема, за добу було зареєстровано 75 летальних випадків в Москві, 57 — в Санкт-Петербурзі, 20 — в Красноярському краї, 16 — в Московській області, 15 — в Іркутській області.

Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.