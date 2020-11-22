Пандемия: количество случаев COVID-19 в России приближается к отметке 2 млн 100 тысяч человек

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 24 581, до 2 089 329, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, пишет УНН.

Три дня количество новых случаев заражения превышает 24 тыс. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост четыре дня не превышает 1,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Дагестане, Ханты-Мансийском АО (по 0,6%), Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл (по 0,7%). В частности, за сутки были выявлены 6 575 новых случаев в Москве, 2 668 — в Санкт-Петербурге, 949 — в Московской области, 448 — в Нижегородской области, 385 — в Свердловской области. В настоящее время в России продолжают лечение 457 707 человек.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 18 008. Всего уже выздоровели 1 595 443 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 76,4% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 5 245 пациентов в Москве, 1 335 — в Санкт-Петербурге, 695 — в Саратовской области, 571 — в Московской области, 387 — в Свердловской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 401 против 467 днем ранее. Всего от инфекции умерли 36 179 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 75 летальных исходов в Москве, 57 — в Санкт-Петербурге, 20 — в Красноярском крае, 16 — в Московской области, 15 — в Иркутской области.

Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.

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