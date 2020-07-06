Пандемія: кількість інфікованих COVID-19 у Бразилії перевищила 1,6 млн осіб, майже 65 тисяч людей - загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Бразилії за добу збільшилася на 26 051, до 1 603 055. Про це свідчать опубліковані у неділю ввечері дані Міністерства охорони здоров’я країни, передає УНН.
За минулу добу зафіксовано 602 летальні випадки в зв’язку з коронавірусом. В цілому померли 64 867 осіб, видужали понад 906 тис. пацієнтів.
Осередком поширення інфекції у країні є південно-східний регіон, в який входять штати Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Еспіріту-Санту і Мінас-Жерайс. У ньому нараховується понад 553 тис. інфікованих та 29 750 померлих. Другим за кількістю підтверджених випадків зараження продовжує залишатися північний схід країни. У дев’яти штатах цього регіону виявлено майже 547 тис. випадків інфікування і 20 957 померлих.
Велика кількість заражень і смертей як і раніше фіксується на півночі країни (майже 290 тис. інфікованих). Там від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 10 001 особа. У центральних і західних штатах, де масове поширення інфекції почалося пізніше, кількість інфікованих збільшилася до 117,3 тис., померли 2 244 людини. Найменше інфікованих відзначено на півдні (близько 96,4 тис.), там померли 1 915 пацієнтів з коронавірусом.
Репортаж про ситуацію з COVID-19 у фавелах Ріо-де-Жанейро:
Бразилія, де перший випадок зараження коронавірусом був підтверджений 26 лютого, посідає друге місце в списку країн з найбільшою кількістю інфікованих і смертей в результаті зараження, поступаючись лише США. У МОЗ латиноамериканської країни раніше прогнозували, що ситуація стабілізується до липня, в серпні почнеться поступове уповільнення темпів поширення інфекції, а у вересні відбудеться спад. За оцінками відомства, в червні країна вийшла на плато за кількістю смертей.