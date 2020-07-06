Пандемия: количество инфицированных COVID-19 в Бразилии превысило 1,6 млн лиц, почти 65 тысяч человек - погибли

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 38005 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 56418 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 110274 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 119197 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122281 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 160065 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119108 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 148461 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104751 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102972 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 97334 просмотра
"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе

"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:28 • 33771 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 83742 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 102087 просмотра
Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

5 марта, 03:14 • 54626 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 120245 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 160065 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 148461 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 398616 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 348771 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 20334 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 22478 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 98538 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 110517 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 138369 просмотра
Актуальное
Пандемия: количество инфицированных COVID-19 в Бразилии превысило 1,6 млн лиц, почти 65 тысяч человек - погибли

Пандемия: количество инфицированных COVID-19 в Бразилии превысило 1,6 млн лиц, почти 65 тысяч человек - погибли

Киев  •  УНН

 • 11704 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 26 051, до 1 603 055. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье вечером данные Минздрава страны, передает УНН.

За минувшие сутки зафиксированы 602 летальных исхода в связи с коронавирусом. В общей сложности умерли 64 867 человек, выздоровели свыше 906 тыс. пациентов.

Очагом распространения инфекции в стране является юго-восточный регион, в который входят штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс. В нем насчитываются свыше 553 тыс. инфицированных и 29 750 умерших. Вторым по количеству подтвержденных случаев заражения продолжает оставаться северо-восток страны. В девяти штатах этого региона выявлено почти 547 тыс. случаев инфицирования и 20 957 умерших.

Большое количество заражений и смертей по-прежнему фиксируется на севере страны (почти 290 тыс. инфицированных). Там от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 10 001 человек. В центральных и западных штатах, где массовое распространение инфекции началось позже, число заразившихся увеличилось до 117,3 тыс., умерли 2 244 человека. Меньше всего инфицированных отмечено на юге (около 96,4 тыс.), там умерли 1 915 пациентов с коронавирусом.

Репортаж о ситуации с COVID-19 в фавелах Рио-де-Жанейро:

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве латиноамериканской страны ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы