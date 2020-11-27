Пандемія: через спалах COVID-19 - на Кіпрі збільшили тривалість комендантської години

“Вводиться заборона на пересування з 21:00 до 5:00 наступного дня”, — сказав міністр. Виняток становлять поїздки на роботу за наявності спеціальної перепустки, а також в лікарню, аптеку, до ветеринарного лікаря в екстрених випадках.

На даний момент в країні комендантська година діє з 23:00 до 5:00, за винятком провінцій Лімасол і Пафос, в яких вона вступає в дію о 20:00. Для цих двох регіонів, де епідемічна обстановка раніше викликала у влади найбільше занепокоєння, міра, яка вводиться, буде, навпаки, являти собою ослаблення обмежень, особливо з урахуванням зняття з 1 грудня заборони на пересування між зазначеними провінціями і розташованими в них населеними пунктами.

Відзначимо, що згідно зі статистикою ВООЗ — на Кіпрі 9 453 випадків захворювання, 47 осіб загинули.