Пандемия: из-за вспышки COVID-19 - на Кипре увеличили продолжительность комендантского часа

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Действие комендантского часа в Республике Кипр в период с 1 по 13 декабря будет увеличено на два часа. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Никосии министр здравоохранения островного государства Константинос Иоанну, пишет УНН со ссылкой на местное издание Politis.

“Вводится запрет на передвижение с 21:00 до 5:00 следующего дня”, — сказал министр. Исключение составляют поездки на работу при наличии специального пропуска, а также в больницу, аптеку, к ветеринарному врачу в экстренных случаях.

На данный момент в стране комендантский час действует с 23:00 до 5:00, за исключением провинций Лимасол и Пафос, в которых он вступает в действие в 20:00. Для этих двух регионов, где эпидемическая обстановка ранее вызывала у властей наибольшее беспокойство, вводимая мера будет, наоборот, представлять собой ослабление ограничений, особенно с учетом снятия с 1 декабря запрета на передвижение между указанными провинциями и расположенными в них населенными пунктами.

Отметим, что согласно статистике ВОЗ — на Кипре 9 453 случаев заболевания, 47 человек погибли.

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