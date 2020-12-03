Пандемія: через COVID-19 в Італії на зимові свята - заборонено покидати власне місто та переміщення по країні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Уряд Італії ухвалив заборонити пересування всередині країни між областями в святковий період — з 21 грудня до 6 січня 2021 року. Відповідний указ був схвалений на засіданні Радміну минулої ночі, пише УНН.

Як вказується в повідомленні пресслужби урядового палацу Кіджі (резиденція уряду Італії), даний документ спрямований на стримування поширення коронавірусу нового типу. Крім того, 25 і 26 грудня та 1 січня забороняється виїжджати з міста постійного проживання. Винятки можуть бути зроблені при наявності вагомих причин робочого характеру або необхідності проходження лікування. Італійцям заборонили також в зазначений святковий період виїжджати в так звані другі будинки (дачі) на морських узбережжях або в горах, якщо вони знаходяться за межами області постійного проживання.

До сих пір пересування всередині країни було обмежено і залежало від епідемічної ситуації в регіонах, які були поділені на “червону”, “помаранчеву” і “жовту” зони. Переміщуватися можна було тільки по областям “жовтої зони”, в яку входили, зокрема, столична Лаціо, острів Сардинія, північна Венето. До Різдва вся Італія повинна бути “жовтою”, кажуть в уряді. І для збереження ефекту обмежувальних заходів, які діяли досі, що призвели до початку зниження епідеміологічної кривої, що злетіла в жовтні, вводяться обмеження на пересування. Це не дозволяє багатьом італійським сім’ям зібратися за різдвяним столом, як це прийнято в католицькій Італії.

До кінця дня прем’єр-міністр Джузеппе Конте повинен підписати новий указ щодо заходів профілактики і недопущення поширення зараження, в якому повинні бути дані вказівки по роботі ресторанів, магазинів, гірськолижних курортів і готелів. Серед іншого буде збережений режим комендантської години з десятої вечора, що не допускає можливості святкування Нового року на площах, як це прийнято, а також проведення приватних вечірок і свят. У новорічну ніч комендантська година діятиме до сьомої ранку. Зараз цей режим діє до п’ятої ранку. На більш ранній час будуть перенесені різдвяні меси в церквах.

Даний документ викликав серйозні політичні суперечки і протести з боку ряду регіональних керівників і представників окремих секторів надання послуг. В Італії швидше за все роботу гірськолижних курортів відновлено не буде, щонайменше в найбільш дохідний святковий період. Як повідомляє в середу газета La Repubblica, відновлення роботи гірськолижних курортів можливо з 7 січня. Однак багато питань, як вказують ЗМІ, знаходяться на стадії обговорення і уточнення.

З початку пандемії в Італії кількість інфікованих перевищила 1,6 млн осіб, з яких понад 57 тис. померли. У жовтні почалася друга хвиля епідемії, яку влада схильна пов’язувати з надмірним ослабленням карантинних заходів в серпні. Як напередодні відзначив міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца, “третя хвиля за рогом, якщо ми не будемо дотримуватися суворих обмежень”. Навесні влада планує почати кампанію з масової вакцинації і побоюється, щоб вона не збіглася з новим збільшенням кількості інфікованих.

Відзначимо, що згідно зі статистикою ВООЗ — в Італії 1 620 901 випадок хвороби, 56 361 особа — загинула.

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