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Пандемія: у Мексиці вже понад 331 тисяча хворих та 38 тисяч загиблих через COVID-19

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у Мексиці за минулу добу зросла на 7257 і становить 331 298, від ускладнень захворювання померли ще 736 осіб, повідомив заступник голови МОЗ країни Уго Лопес-гатель, інформує УНН з посиланням також на дані Міністерства охорони здоров’я Мексики.

“Кількість підтверджених випадків захворювання досягла 331 298. Серед них 38 310 летальних випадків”, — сказав він на прес-конференції, трансляція якої велася в мікроблозі відомства в Twitter.

Влада вивчає 85 877 підозрілих випадків захворювань. За добу підтверджені 736 смертей від ускладнень, пов’язаних з COVID-19.

З понеділка у Мексиці вступлять в силу нові рекомендації МОЗ, згідно з якими для 18 штатів з 32, включаючи місто Мехіко, максимальна загроза зараження COVID-19 червоного рівня знижена до оранжевого — висока небезпека. У число штатів, де максимальна небезпека знижена, увійшов південний регіон Чіапас.

Під забороною при помаранчевому рівні небезпеки залишаються масові заходи, включаючи кіно, театри, релігійні служби та музеї, а також робота приватних і більшості державних офісів і освітніх установ.

Брифінг Міністерства охорони здоров’я Мексики щодо COVID-19 (перегляд при переході на Twitter — ред.):

Conferencia de Prensa # COVID19 | 17 de julio de 2020 #GraciasPorCuidarnos https://t.co/hmdngKWagz

— SALUD México (@SSalud_mx) July 17, 2020

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