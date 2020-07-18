Пандемія: у Мексиці вже понад 331 тисяча хворих та 38 тисяч загиблих через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у Мексиці за минулу добу зросла на 7257 і становить 331 298, від ускладнень захворювання померли ще 736 осіб, повідомив заступник голови МОЗ країни Уго Лопес-гатель, інформує УНН з посиланням також на дані Міністерства охорони здоров’я Мексики.
“Кількість підтверджених випадків захворювання досягла 331 298. Серед них 38 310 летальних випадків”, — сказав він на прес-конференції, трансляція якої велася в мікроблозі відомства в Twitter.
Влада вивчає 85 877 підозрілих випадків захворювань. За добу підтверджені 736 смертей від ускладнень, пов’язаних з COVID-19.
З понеділка у Мексиці вступлять в силу нові рекомендації МОЗ, згідно з якими для 18 штатів з 32, включаючи місто Мехіко, максимальна загроза зараження COVID-19 червоного рівня знижена до оранжевого — висока небезпека. У число штатів, де максимальна небезпека знижена, увійшов південний регіон Чіапас.
Під забороною при помаранчевому рівні небезпеки залишаються масові заходи, включаючи кіно, театри, релігійні служби та музеї, а також робота приватних і більшості державних офісів і освітніх установ.
Брифінг Міністерства охорони здоров’я Мексики щодо COVID-19 (перегляд при переході на Twitter — ред.):
Conferencia de Prensa # COVID19 | 17 de julio de 2020 #GraciasPorCuidarnos https://t.co/hmdngKWagz— SALUD México (@SSalud_mx) July 17, 2020