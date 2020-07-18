Пандемия: в Мексике уже более 331 тысячи заболевших и 38 тысяч погибших из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за минувшие сутки выросло на 7257 и составляет 331 298, от осложнений заболевания скончались ещё 736 человек, сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель, информирует УНН со ссылкой также на данные Министерства здравохранения Мексики.
“Число подтвержденных случаев заболевания достигло 331 298. Среди них 38 310 летальных случаев”, — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой велась в микроблоге ведомства в Twitter.
Власти изучают 85 877 подозрительных случаев заболеваний. За сутки подтверждены 736 смертей от осложнений, связанных с COVID-19.
С понедельника в Мексике вступят в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 18 штатов из 32, включая город Мехико, максимальная угроза заражения COVID-19 красного уровня снижена до оранжевого — высокая опасность. В число штатов, где максимальная опасность снижена, вошел южный регион Чиапас.
Под запретом при оранжевом уровне опасности остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.
Брифинг Министерства здравохранения Мексики касательно COVID-19 (просмотр при переходе на Twitter — ред.):
Conferencia de Prensa #COVID19 | 17 de julio de 2020 #GraciasPorCuidarnos https://t.co/hmdngKWagz— SALUD México (@SSalud_mx) July 17, 2020