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Пам'ятник жертвам Голокосту сплюндрували в Тернополі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Пам’ятник жертвам Голокосту розмалювали в Тернополі. Про це УНН повідомляє із посиланням на повідомлення голови Українського єврейського комітету Едуарда Долинського у Facebook.

“На пам’ятнику трьома мовами написано про те, що монумент встановлено в пам’ять про святих мучеників-євреїв, знищених нацистськими вбивцями і там похованих. У Тернополі та області нацистами і української допоміжної поліцією під час погромів і екзекуцій було вбито понад 100 тисяч євреїв”, — йдеться у дописі.

Нагадаємо, кілька днів тому працівники Окнянського відділення поліції затримали п’ятьох підлітків, віком від 12 до 15 років, які на кладовищі села Маяки Окнянського району заради розваги зруйнували 38 пам’ятників.

Також 18 березня червоною фарбою облили пам’ятник князю Володимиру Великому в столиці.

Окрім цього, 18 березня стало відомо про акт вандалізму, скоєний відносно пам’ятника Олені Телізі у Бабиному Яру — невідомі облили монумент червоною фарбою.

Українські Національні Новини

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