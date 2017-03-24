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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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11 марта, 18:08 • 129696 просмотра

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Памятник жертвам Холокоста осквернили в Тернополе

Памятник жертвам Холокоста осквернили в Тернополе

Киев • УНН

 • 21443 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Памятник жертвам Холокоста разрисовали в Тернополе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение председателя Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского в Facebook.

"На памятнике на трех языках написано о том, что монумент установлен в память о святых мучениках-евреях, уничтоженных нацистскими убийцами и там похороненных. В Тернополе и области нацистами и украинской вспомогательной полицией во время погромов и экзекуций были убиты более 100 тыс. евреев ", - говорится в заметке.

Напомним, несколько дней назад работники Окнянского отделения полиции задержали пятерых подростков в возрасте от 12 до 15 лет, которые на кладбище села Маяки Окнянского района ради развлечения разрушили 38 памятников .

Также 18 марта красной краской облили памятник князю Владимиру Великому в столице .

Кроме этого, 18 марта стало известно об акте вандализма, совершенном в отношении памятника Елене Телиге в Бабьем Яру - неизвестные облили монумент красной краской .

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