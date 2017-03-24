Памятник жертвам Холокоста осквернили в Тернополе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Памятник жертвам Холокоста разрисовали в Тернополе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение председателя Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского в Facebook.
"На памятнике на трех языках написано о том, что монумент установлен в память о святых мучениках-евреях, уничтоженных нацистскими убийцами и там похороненных. В Тернополе и области нацистами и украинской вспомогательной полицией во время погромов и экзекуций были убиты более 100 тыс. евреев ", - говорится в заметке.
Напомним, несколько дней назад работники Окнянского отделения полиции задержали пятерых подростков в возрасте от 12 до 15 лет, которые на кладбище села Маяки Окнянского района ради развлечения разрушили 38 памятников .
Также 18 марта красной краской облили памятник князю Владимиру Великому в столице .
Кроме этого, 18 марта стало известно об акте вандализма, совершенном в отношении памятника Елене Телиге в Бабьем Яру - неизвестные облили монумент красной краской .