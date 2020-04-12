Пам'ятні заходи до 75-річчя визволення "Бухенвальда" відбулись онлайн

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Пам'ятна церемонія, присвячена 75-ій річниці визволення концентраційного табору "Бухенвальд", пройшла в суботу, 11 квітня, у зміненому форматі через епідемію COVID-19 і скасування усіх масових заходів в Німеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.