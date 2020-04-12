Памятные мероприятия к 75-летию освобождения "Бухенвальда" состоялись онлайн

Фонд "Мемориал Бухенвальд и Миттельбау-Дора" перенес все публичные встречи, в которых должны были принять участие бывшие узники лагеря, на 2021 года. Сотрудники мемориала возложили венки сами.

Памятные мероприятия в этом году проходили в онлайн-режиме: в интернете опубликовано заявление "75 лет спустя. Поддержка исторической ответственности - защита демократии и прав человека". В документе отмечается, что "права человека, демократия и свобода в коем случае не могут восприниматься как нечто само собой разумеющееся", и речь идет о росте правого радикализма с упоминанием последних актов насилия в Германии по расовым мотивам.

Заявление подписали политические и общественные деятели, а также бывшие узники лагеря "Бухенвальд". На сайте также размещены письма заключенных, оставшихся в живых и их потомков, а также речи, которые должны быть произнесены на церемониях в Веймаре и Нордхаузене.

Как известно, освобождение концентрационного лагеря "Бухенвальд" заключенными и подразделениями вооруженных сил США произошло 11 апреля 1945 года. По данным фонда, с 1937 до 1945 года в "Бухенвальде" и "Миттельбау-Дори" неподалеку от Нордхаузена нацисты уничтожили более 76 000 мужчин, женщин и детей. Сюда были депортированы со всей Европы больше 340 000 человек.

Другие мемориалы по всей Германии, в том числе Равенсбрюк, Заксенхаузен и Берген-Бельзен, планируют такие онлайн-мероприятия в ближайшие дни.

Напомним, COVID-19 в Германии унес жизни уже 2 544 человек, более 117 тысяч - заболели.