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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 27035 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 36819 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 55214 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73305 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130527 просмотра

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Памятные мероприятия к 75-летию освобождения "Бухенвальда" состоялись онлайн

Памятные мероприятия к 75-летию освобождения "Бухенвальда" состоялись онлайн

Киев  •  УНН

 • 14096 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Памятная церемония, посвященная семьдесят пятой годовщине освобождения концентрационного лагеря "Бухенвальд", прошла в субботу, 11 апреля, в измененном формате из-за эпидемии COVID-19 и отмены всех массовых мероприятий в Германии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Фонд "Мемориал Бухенвальд и Миттельбау-Дора" перенес все публичные встречи, в которых должны были принять участие бывшие узники лагеря, на 2021 года. Сотрудники мемориала возложили венки сами.

Памятные мероприятия в этом году проходили в онлайн-режиме: в интернете опубликовано заявление "75 лет спустя. Поддержка исторической ответственности - защита демократии и прав человека". В документе отмечается, что "права человека, демократия и свобода в коем случае не могут восприниматься как нечто само собой разумеющееся", и речь идет о росте правого радикализма с упоминанием последних актов насилия в Германии по расовым мотивам.

Заявление подписали политические и общественные деятели, а также бывшие узники лагеря "Бухенвальд". На сайте также размещены письма заключенных, оставшихся в живых и их потомков, а также речи, которые должны быть произнесены на церемониях в Веймаре и Нордхаузене.

Как известно, освобождение концентрационного лагеря "Бухенвальд" заключенными и подразделениями вооруженных сил США произошло 11 апреля 1945 года. По данным фонда, с 1937 до 1945 года в "Бухенвальде" и "Миттельбау-Дори" неподалеку от Нордхаузена нацисты уничтожили более 76 000 мужчин, женщин и детей. Сюда были депортированы со всей Европы больше 340 000 человек.

Другие мемориалы по всей Германии, в том числе Равенсбрюк, Заксенхаузен и Берген-Бельзен, планируют такие онлайн-мероприятия в ближайшие дни.

Напомним, COVID-19 в Германии унес жизни уже 2 544 человек, более 117 тысяч - заболели.

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