Пандемия коронавируса: COVID-19 в Германии унес жизни уже 2 544 человек, более 117 тысяч - заболели
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Количество зараженных коронавируса в Германии достигло 117 658 человек, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
За сутки зафиксировано 4 133 новых случая заболевания. Количество умерших возросло на 171 человека и теперь составляет 2 544 человека.
Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (31 453), Северной Рейн — Вестфалии (23 644), Баден-Вюртемберге (23 617). В Берлине отмечено 4 458 случаев заболевания.
Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.
Как отметил Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше , чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.
Заявление Ангелы Меркель относительно ситуации с COVID-19 в Германии, 9 апреля 2020 года: