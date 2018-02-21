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Пам′ять про героїв Небесної Сотні вшанували в Ужгороді

Пам′ять про героїв Небесної Сотні вшанували в Ужгороді

Київ • УНН

 • 17227 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 20 лютого. УНН. Сьогодні, 20 лютого, в Ужгороді відбулося кілька заходів щодо вшанування пам′яті героїв Небесної Сотні, повідомляє кореспондент УНН.

Спочатку перед будівлею Закарпатської ОДА на площі Народній відбулися офіційні меморіальні заходи. Тут керівництво області та міста Ужгород, дипломати та представники духівництва разом із кількома сотнями містян запалили лампадки, а у небо випустили понад сотню жовто-блакитних кульок у пам′ять про подвиг учасників Революції Гідності. Водночас, на площі Театральній відбувся спільний молебень священнослужителів різних конфесій за полеглими захисниками України.

А ввечері на Театральній площі, де свого часу починався ужгородський Євромайдан, зібралися кілька десятків небайдужих містян – учасників подій Революції Гідності з родинами і друзями. Присутні запалили лампадки й хвилиною мовчання вшанували пам′ять загиблих побратимів. Завершився пам′ятний захід хвилиною мовчання в знак жалоби за героями Небесної Сотні та воїнів, яких втратила Україна через російську агресію на Донбасі.

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