Память о героях Небесной Сотни отметили в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 20 февраля. УНН. Сегодня, 20 февраля, в Ужгороде состоялось несколько мероприятий по чествованию памяти героев Небесной Сотни, сообщает корреспондент УНН.
Сначала перед зданием Закарпатской ОГА на площади Народной состоялись официальные мемориальные мероприятия. Здесь руководство области и города Ужгород, дипломаты и представители духовенства вместе с несколькими сотнями горожан зажгли лампадки, а в небо выпустили более сотни желто-голубых шариков в память о подвиге участников Революции Достоинства. В то же время, на Театральной площади состоялся совместный молебен священнослужителей разных конфессий по погибшим защитниками Украины.
А вечером на Театральной площади, где раньше начинался ужгородский Евромайдан, собрались несколько десятков неравнодушных горожан - участников событий Революции Достоинства с семьями и друзьями. Присутствующие зажгли лампадки и минутой молчания почтили память погибших собратьев. Завершился памятное мероприятие минутой молчания в знак траура по героями Небесной Сотни и воинов, которых потеряла Украина за российскую агрессию на Донбассе.