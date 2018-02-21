Память о героях Небесной Сотни отметили в Ужгороде

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67321 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 82679 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85345 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108660 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100807 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104749 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111701 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117106 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122858 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134384 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Память о героях Небесной Сотни отметили в Ужгороде

Память о героях Небесной Сотни отметили в Ужгороде

Киев  •  УНН

 • 17227 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 20 февраля. УНН. Сегодня, 20 февраля, в Ужгороде состоялось несколько мероприятий по чествованию памяти героев Небесной Сотни, сообщает корреспондент УНН.

Сначала перед зданием Закарпатской ОГА на площади Народной состоялись официальные мемориальные мероприятия. Здесь руководство области и города Ужгород, дипломаты и представители духовенства вместе с несколькими сотнями горожан зажгли лампадки, а в небо выпустили более сотни желто-голубых шариков в память о подвиге участников Революции Достоинства. В то же время, на Театральной площади состоялся совместный молебен священнослужителей разных конфессий по погибшим защитниками Украины.

А вечером на Театральной площади, где раньше начинался ужгородский Евромайдан, собрались несколько десятков неравнодушных горожан - участников событий Революции Достоинства с семьями и друзьями. Присутствующие зажгли лампадки и минутой молчания почтили память погибших собратьев. Завершился памятное мероприятие минутой молчания в знак траура по героями Небесной Сотни и воинов, которых потеряла Украина за российскую агрессию на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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