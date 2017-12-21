Паливники і АМКУ знову не змогли домовитися про “дружбу”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Нафтогазова асоціація України (НАУ) і Антимонопольний комітет України (АМКУ) в черговий раз не змогли підписати Угоду щодо створення ефективного конкурентного середовища на ринку торгівлі нафтопродуктами. Про це повідомляє прес-служба НАУ, передає УНН.
“В черговий раз не досягнуто згоди з приводу підписання Меморандуму з Антимонопольним комітетом про спільні дії зі створення сприятливого середовища для розвитку добросовісної конкуренції на нафтогазовому ринку. Несподівано для учасників Асоціації регулятор вніс в текст правку про допустимість додаткових запитів від територіальних підрозділів АМКУ.
Одна з основних цілей підписання Меморандуму — спрощення механізму надання операторами оптової та роздрібної торгівлі нафтопродуктами даних через інтернет, які необхідні Комітету для аналізу ринку. А внесені правки, на думку учасників НАУ, ніяк не спрощують і не прискорюють процедуру підготовки, обробки і передачі інформації”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, меморандум між НАУ і АМКУ був підписаний ще в жовтні 2011 року, однак минулого року обидві сторони визнали, що він втратив свою ефективність і було прийнято рішення про створення нової Угоди. Робоча група працює над нею до сьогоднішнього дня, бо консенсусу досі не досягнуто.
Як повідомляв УНН, в кінці минулого року Антимонопольний комітет оштрафував провідних нафтотрейдерів країни за начебто “узгоджені дії на ринку” на загальну суму в 204 млн 325 тис. 103 грн.
Більшість операторів відразу заявили про незаконність рішення АМКУ і звернулися в суди із відповідними позовами.
Компаніям WOG, ОККО, “Амік”, “Сокар” вдалося довести неправомірність та необґрунтованість рішення АМКУ.