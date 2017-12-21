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Паливники і АМКУ знову не змогли домовитися про “дружбу”

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Нафтогазова асоціація України (НАУ) і Антимонопольний комітет України (АМКУ) в черговий раз не змогли підписати Угоду щодо створення ефективного конкурентного середовища на ринку торгівлі нафтопродуктами. Про це повідомляє прес-служба НАУ, передає УНН.

Паливники і АМКУ знову не змогли домовитися про “дружбу”

“В черговий раз не досягнуто згоди з приводу підписання Меморандуму з Антимонопольним комітетом про спільні дії зі створення сприятливого середовища для розвитку добросовісної конкуренції на нафтогазовому ринку. Несподівано для учасників Асоціації регулятор вніс в текст правку про допустимість додаткових запитів від територіальних підрозділів АМКУ.

Одна з основних цілей підписання Меморандуму — спрощення механізму надання операторами оптової та роздрібної торгівлі нафтопродуктами даних через інтернет, які необхідні Комітету для аналізу ринку. А внесені правки, на думку учасників НАУ, ніяк не спрощують і не прискорюють процедуру підготовки, обробки і передачі інформації”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, меморандум між НАУ і АМКУ був підписаний ще в жовтні 2011 року, однак минулого року обидві сторони визнали, що він втратив свою ефективність і було прийнято рішення про створення нової Угоди. Робоча група працює над нею до сьогоднішнього дня, бо консенсусу досі не досягнуто.

Як повідомляв УНН, в кінці минулого року Антимонопольний комітет оштрафував провідних нафтотрейдерів країни за начебто “узгоджені дії на ринку” на загальну суму в 204 млн 325 тис. 103 грн.

Більшість операторів відразу заявили про незаконність рішення АМКУ і звернулися в суди із відповідними позовами.

Компаніям WOG, ОККО, “Амік”, “Сокар” вдалося довести неправомірність та необґрунтованість рішення АМКУ

В цілому трейдери оскаржили близько 150 млн грн штрафів

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