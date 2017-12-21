Топливники и АМКУ снова не смогли договориться о "дружбе"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в очередной раз не смогли подписать Соглашение о создании эффективной конкурентной среды на рынке торговли нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба НАУ, передает УНН.
"В очередной раз не достигнуто соглашение по поводу подписания Меморандума с Антимонопольным комитетом о совместных действиях по созданию благоприятной среды для развития добросовестной конкуренции на нефтегазовом рынке. Неожиданно для участников Ассоциации регулятор внес в текст правку о допустимости дополнительных запросов от территориальных подразделений АМКУ.
Одна из основных целей подписания Меморандума - упрощение механизма предоставления операторами оптовой и розничной торговли нефтепродуктами данных через интернет, которые необходимы Комитету для анализа рынка. А внесенные правки, по мнению участников НАУ, никак упрощают и не ускоряют процедуру подготовки, обработки и передачи информации", - говорится в сообщении.
Напомним, меморандум между НАУ и АМКУ был подписан еще в октябре 2011 года, однако в прошлом году обе стороны признали, что он потерял свою эффективность и было принято решение о создании нового Соглашения. Рабочая группа работает над ним до сегодняшнего дня, потому что консенсус до сих пор не достигнут.
Как сообщал УНН, в конце прошлого года Антимонопольный комитет оштрафовал ведущих нефтетрейдеров страны за якобы "согласованные действия на рынке" на общую сумму в 204 млн 325 тыс. 103 грн.
Большинство операторов сразу заявили о незаконности решения АМКУ и обратились в суды с соответствующими исками.
Компаниям WOG, ОККО, "Амик", "Сокар" удалось доказать неправомерность и необоснованность решения АМКУ.