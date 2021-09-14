Палицею бив нутрій та кота: на Буковині живодеру загрожує до восьми років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Житель Буковини металевою палицею бив нутрій та кота, а його співмешканка знімала це все на відео. Про це повідомила Національна поліція, інформує УНН.
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Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому чоловік металевою палицею б’є нутрій та кота.
За даними слідства, інцидент стався кілька днів тому в селі Керстенці Чернівецької області на подвір’ї 47-річного місцевого жителя. Знущання над тваринами на відео знімала його 37-річна співмешканка. Жінка надіслала запис знайомому, який оприлюднив його в інтернеті.
Факт події занесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань як скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального Кодексу.
Правоохоронці вилучили у правопорушників речові докази, які свідчать про скоєння протиправних дій: металеву палицю та мобільні телефони зі збереженими відеозаписами. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.
Наразі триває досудове розслідування.
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