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Палицею бив нутрій та кота: на Буковині живодеру загрожує до восьми років ув'язнення

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Житель Буковини металевою палицею бив нутрій та кота, а його співмешканка знімала це все на відео. Про це повідомила Національна поліція, інформує УНН.

Деталі

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому чоловік металевою палицею б’є нутрій та кота. 

За даними слідства, інцидент стався кілька днів тому в селі Керстенці Чернівецької області на подвір’ї 47-річного місцевого жителя. Знущання над тваринами на відео знімала його 37-річна співмешканка. Жінка надіслала запис знайомому, який оприлюднив його в інтернеті.

Факт події занесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань як скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального Кодексу.

Правоохоронці вилучили у правопорушників речові докази, які свідчать про скоєння протиправних дій: металеву палицю та мобільні телефони зі збереженими відеозаписами. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі. 

Наразі триває досудове розслідування.

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