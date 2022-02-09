Палестинці підпалили будівельну техніку біля кордону з Сектором Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У середу троє палестинців підкралися до ізраїльської будівельної техніки біля паркану безпеки Гази та підпалили її, заявили ізраїльські військові. В інциденті ніхто не постраждав. Про це УНН пише з посиланням на The Times of Israel.
Деталі
Військові заявили, що чоловіки перетнули паркан із колючого дроту всередині Гази, але не подолали головного бар'єру безпеки вздовж кордону, додавши, що троє порушників "повернулися в сектор Газа" після того, як правоохоронці відкрили вогонь.
У грудні Ізраїль оголосив про завершення будівництва 65-кілометрового загородження, включаючи радіолокаційні системи, морські та підземні датчики для виявлення тунелів бойовиків. Існуюча огорожа була замінена "розумним парканом" заввишки 6 метрів з датчиками та камерами.
Доповнення
Ізраїль і ХАМАС вели чотири війни та десятки сутичок з того часу, як ХАМАС захопив владу в Газі у палестинських сил, що суперничають з 2007 року. Під час війни 2014 року палестинські бойовики проникли до Ізраїлю та зійшлися в сутичках з ізраїльськими військами.
Ізраїль та Єгипет ввели блокаду Гази, яка, за словами Ізраїлю, необхідну для запобігання переозброєнню групи. Критики розглядають це як форму колективного покарання двомільйонного населення смуги.
Ізраїль та Єгипет послабили обмеження після війни.