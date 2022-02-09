Палестинцы подожгли строительную технику возле границы с Сектором Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В среду трое палестинцев подкрались к израильской строительной технике у забора безопасности и подожгли ее, заявили израильские военные. В инциденте никто не пострадал. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
Военные заявили, что мужчины пересекли забор из колючей проволоки внутри Газы, но не преодолели главного барьера безопасности вдоль границы, добавив, что трое нарушителей "вернулись в сектор Газа" после того, как правоохранители открыли огонь.
В декабре Израиль объявил о завершении строительства 65-километрового заграждения, включая радиолокационные системы, морские и подземные датчики для обнаружения туннелей боевиков. Существующее ограждение было заменено "умным забором" высотой 6 метров с датчиками и камерами.
Дополнение
Израиль и ХАМАС вели четыре войны и десятки столкновений с тех пор, как ХАМАС захватил власть в Газе у соперничающих палестинских сил в 2007 году. Во время войны 2014 года палестинские боевики проникли в Израиль и сошлись в столкновениях с израильскими войсками.
Израиль и Египет ввели блокаду Газы, которая, по словам Израиля, необходима для предотвращения перевооружения группы. Критики рассматривают это как форму коллективного наказания двухмиллионного населения.
Израиль и Египет ослабили ограничения после войны.