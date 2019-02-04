Палаючий фургон заблокував рух на трасі у Британії

Кілька смуг M25 були закриті у ніч на понеділок після того, як загорівся фургон, викликавши серйозні затори.

Між J26 і J25 у районі Енфілда і Волтем Крос вони досягли 24 кілометрів.

Інцидент стався між Хані-лейн в Волтем Еббі і автомагістраллю A10 на Грейт Кембридж Роуд в Енфілді.

Автомобілістам пропонується знайти альтернативний маршрут.

Нагадаємо, у Канаді десятки морських котиків паралізували місто.