Горящий фургон заблокировал движение на трассе в Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Вторая по длине кольцевая автодорога Европы - автомагистраль М25 в Великобритании - была перекрыта из-за загоревшегося фургона, став причиной около 24-километровой пробки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Mirror Online.
Несколько полос M25 были закрыты в ночь на понедельник после того, как загорелся фургон, вызвав серьезные пробки.
Между J26 и J25 в районе Энфилда и Уолтем Кросс они достигли 24 километров.
Инцидент произошел между Хани-лейн в Уолтем Эбби и автомагистралью A10 на Грейт Кембридж Роуд в Энфилде.
Автомобилистам предлагается найти альтернативный маршрут.
Напомним, в Канаде десятки морских котиков обездвижили город.