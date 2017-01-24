Пакистан успішно випробував балістичну ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Пакистан успішно випробував нову ракету Ababeel, яка здатна нести ядерний заряд. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Видання зазначає, що це було друге випробування ракети в цьому місяці.
У повідомленні також зазначено, що ракета Ababeel може досягати цілей на дальності 2,2 тисячі кілометрів, це більш ніж в три рази перевищує відстань між Ісламабадом і Нью-Делі.
В армії відзначають, що розвиток збройного комплексу Ababeel спрямоване на гарантування збереження балістичних ракет Пакистану в умовах розвитку систем протиракетної оборони в регіоні.
Нагадаємо, що раніше в Індії успішно здійснено випробувальний пуск міжконтинентальної ракети "Агні-5", здатної нести ядерний боєзаряд.