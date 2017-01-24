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Пакистан успішно випробував балістичну ракету

Пакистан успішно випробував балістичну ракету

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Пакистан успішно випробував нову ракету Ababeel, яка здатна нести ядерний заряд. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Видання зазначає, що це було друге випробування ракети в цьому місяці.

У повідомленні також зазначено, що ракета Ababeel може досягати цілей на дальності 2,2 тисячі кілометрів, це більш ніж в три рази перевищує відстань між Ісламабадом і Нью-Делі.

В армії відзначають, що розвиток збройного комплексу Ababeel спрямоване на гарантування збереження балістичних ракет Пакистану в умовах розвитку систем протиракетної оборони в регіоні.

Нагадаємо, що раніше в Індії успішно здійснено випробувальний пуск міжконтинентальної ракети "Агні-5", здатної нести ядерний боєзаряд.

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