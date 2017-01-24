Пакистан успешно испытал баллистическую ракету

Издание отмечает, что это было второе испытание ракеты в этом месяце.

В сообщении также отмечается, что ракета Ababeel может достигать целей на дальности 2,2 тысячи километров, это более чем в три раза превышает расстояние между Исламабадом и Нью-Дели.

В армии отмечают, что развитие вооруженного комплекса Ababeel направлено на обеспечение сохранения баллистических ракет Пакистана в условиях развития систем противоракетной обороны в регионе.

Напомним, что ранее в Индии успешно осуществлен испытательный пуск межконтинентальной ракеты "Агни-5", способной нести ядерный боезаряд.