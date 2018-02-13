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Падіння продажів горілки в Китаї стимулювало виробників створювати парфуми

Падіння продажів горілки в Китаї стимулювало виробників створювати парфуми

Київ • УНН

 • 8847 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Китайська горілчана компанія Luzhou Laojiao випустила лінійку парфумів, намагаючись покрити скорочення продажів свого основного продукту. Про це повідомляє Caixin Global передає УНН.

Відзначається, що в 2013 і 2014 роках прибуток компанії від продажів горілки впав на 22% і 74% відповідно.

"Компанія "Luzhou Laojiao" несподівано запустила свій власний парфум, так як виробники баіцзю (найпопулярніша горілка в Китаї - ред.) намагаються диверсифікувати за межами свого основного бізнесу з виробництва напоїв, оскільки зростання їх продажів значно сповільнюється", - йдеться в повідомленні.

20 тис. одиниць нового парфуму, вартість 22 дол. за 30 мл, були розпродані протягом двох днів. Друга партія продукту буде доступна до 20 квітня поточного року.

Крім парфумів, "Luzhou Laojiao" випустила кілька нових продуктів для залучення молодих споживачів, включаючи трав'яний чай і шоколадний лікер.

Нагадаємо, що в Україні вже кілька років поспіль падає легальне виробництво алкогольних напоїв. За підсумками минулого року, горілка, наприклад, просіла на 17-18%. Коньяк втратив - 13%.

У цей же час, за даними ДФС, нелегальне виробництво алкоголю зросло: мінімум у 8 разів. Причому, експерти відзначають, що податківці бачать тільки "вершину айсберга" тіньової частки цього ринку.

Тим часом, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, легальний бізнес з пляшки горілки сьогодні заробляє в сто разів менше тіньовиків.

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