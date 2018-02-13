Падение продаж водки в Китае стимулировало производителей создавать духи
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Китайская водочная компания Luzhou Laojiao выпустила линейку духов, пытаясь покрыть сокращение продаж своего основного продукта. Об этом сообщает Caixin Global передает УНН.
Отмечается, что в 2013 и 2014 годах прибыль компании от продаж водки упала на 22% и 74% соответственно.
"Компания "Luzhou Laojiao" неожиданно запустила свой собственный парфюм, так как производители баицзю (самая популярная водка в Китае - ред.) попытаются диверсифицироваться за пределами своего основного бизнеса по производству напитков, поскольку рост их продаж значительно замедляется", - говорится в сообщении.
20 тыс. единиц нового парфюма, стоимость 22 долл. за 30 мл, были распроданы в течении двух дней. Вторая партия продукта будет доступна к 20 апреля текущего года.
Помимо духов, "Luzhou Laojiao" выпустила несколько новых продуктов для привлечения молодых потребителей, включая травяной чай и шоколадный ликер.
Напомним, что в Украине уже несколько лет подряд падает легальное производство алкогольных напитков. По итогам прошлого года, водка, к примеру, просела на 17-18 %. Коньяк потерял – 13%.
В это же время, по данным ГФС, нелегальное производство алкоголя возросло: минимум в 8 раз. Причем, эксперты отмечают, что налоговики видят только "вершину айсберга" теневой доли этого рынка.
Между тем, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, легальный бизнес с бутылки водки сегодня зарабатывает в сто раз меньше теневиков.