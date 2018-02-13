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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77431 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91352 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93938 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110695 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 09:12 • 105052 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117146 просмотра

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Падение продаж водки в Китае стимулировало производителей создавать духи

Падение продаж водки в Китае стимулировало производителей создавать духи

Киев  •  УНН

 • 8845 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Китайская водочная компания Luzhou Laojiao выпустила линейку духов, пытаясь покрыть сокращение продаж своего основного продукта. Об этом сообщает Caixin Global передает УНН.

Отмечается, что в 2013 и 2014 годах прибыль компании от продаж водки упала на 22% и 74% соответственно.

"Компания "Luzhou Laojiao" неожиданно запустила свой собственный парфюм, так как производители баицзю (самая популярная водка в Китае - ред.) попытаются диверсифицироваться за пределами своего основного бизнеса по производству напитков, поскольку рост их продаж значительно замедляется", - говорится в сообщении.

20 тыс. единиц нового парфюма, стоимость 22 долл. за 30 мл, были распроданы в течении двух дней. Вторая партия продукта будет доступна к 20 апреля текущего года.

Помимо духов, "Luzhou Laojiao" выпустила несколько новых продуктов для привлечения молодых потребителей, включая травяной чай и шоколадный ликер.

Напомним, что в Украине уже несколько лет подряд падает легальное производство алкогольных напитков. По итогам прошлого года, водка, к примеру, просела на 17-18 %. Коньяк потерял – 13%.

В это же время, по данным ГФС, нелегальное производство алкоголя возросло: минимум в 8 раз. Причем, эксперты отмечают, что налоговики видят только "вершину айсберга" теневой доли этого рынка.

Между тем, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, легальный бизнес с бутылки водки сегодня зарабатывает в сто раз меньше теневиков. 

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