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Падіння 70-метрового флагштока у Херсоні: причиною назвали обрив стропи під час встановлення

Київ • УНН

 • 53435 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Падіння 70-метрового флагштока у Херсоні сталося через обірвання стропи під час установки. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Херсонської ОДА Едуард Науменко, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Сертифікованою компанією, яка займається виготовленням флагштоків, виготовлено 70-метровий флагшток. Цією компанією була залучена інша компанія, яка займається установленням флагштоків, він мав бути змонтований. Реалізація об‘єкта відбувалася з урахуванням всіх будівельних норм та дотриманням технічних вимог. На жаль, під час його встановлення, через обірвання стропи, він впав з висоти. Ця стропа була новою, придбаною спеціально для монтажу цього об‘єкту компанією, яка повинна була його встановити”, — повідомив Едуард Науменко.

Деталі

Науменко відзначив, що зараз проблема усувається, на місце виїхали представники обласної державної адміністрації для роз’яснення причин інциденту.

“Зазначу, що завдяки дотримання всіх норм і правил безпеки жодна людина не постраждала. Окремо хочу наголосити, що кошти з будь-яких бюджетів на флагшток не виділялися й не передбачалися”, — сказав Науменко.

Щодо подальших дій Науменко відзначив, що встановлювати його вже не можна.

“Це вже власність компаній. Вони мають його забрати. Правоохоронні органи будуть проводити відповідне розслідування”, — додав Науменко.

Тим часом місцеві ЗМІ пишуть, що флагшток розчавив Lexus чиновника, який в команді місцевої влади відповідає за капітальне будівництво і всі підряди, і що саме він міг відповідати за установку прапора.

Що було раніше

У соцмережах сьогодні почали поширювати фото, на якому було видно, як у Херсоні 70-метровий флагшток впав і розчавив Lexus.

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