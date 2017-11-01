ПА ЄВРОНЕСТ визначилась з використанням дронів у зонах конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Парламентська асамблея ЄВРОНЕСТ ухвалила резолюцію щодо використання дронів у зонах конфлікту. Про це у середу під час брифінгу розповів співголова асамблеї Маріан Лупу, передає кореспондент УНН.
За словами М.Лупу, питання про дрони поставила вірменська делегація.
"Це документ надзвичайної ваги, бо висловлює дуже чітку позицію функціональності цього виду озброєння", - сказав він.
Він додав, що цей документ стосується військової справи і буде обов'язково оприлюднений.
Як повідомляв УНН, в ПА ЄВРОНЕСТ не бачать військового вирішення територіальних конфліктів.