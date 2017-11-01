ПА ЄВРОНЕСТ визначилась з використанням дронів у зонах конфлікту

За словами М.Лупу, питання про дрони поставила вірменська делегація.

"Це документ надзвичайної ваги, бо висловлює дуже чітку позицію функціональності цього виду озброєння", - сказав він.

Він додав, що цей документ стосується військової справи і буде обов'язково оприлюднений.

Як повідомляв УНН, в ПА ЄВРОНЕСТ не бачать військового вирішення територіальних конфліктів.