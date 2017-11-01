ПА ЕВРОНЕСТ определилась с использованием беспилотников в зонах конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Парламентская ассамблея ЕВРОНЕСТ приняла резолюцию по использованию беспилотников в зонах конфликта. Об этом в среду на брифинге рассказал сопредседатель ассамблеи Мариан Лупу, передает корреспондент УНН.
По словам М.Лупу, вопрос о дронах поставила армянская делегация.
"Это документ чрезвычайной важности, ибо выражает очень четкую позицию функциональности этого вида вооружения", - сказал он.
Он добавил, что этот документ касается военного дела и будет обязательно обнародован.
Как сообщал УНН, в ПА ЕВРОНЕСТ не видят военного решения территориальных конфликтов.