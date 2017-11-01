ПА ЄВРОНЕСТ констатувала погіршення ситуації з правами людини в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Ситуація з правами людини суттєво погіршилася у Придністров’ї та ОРДЛО. Про це йдеться у терміновій резолюції, ухваленій у середу на пленарному засіданні Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ у Києві, передає кореспондент УНН.
Зокрема, у тексті резолюції відзначено погіршення ситуації з правами людини у вказаних регіонах.
В цілому за текст резолюції з поправками грузинської делегації проголосували 42 депутати.
Інша термінова резолюція, також ухвалена на пленарному засіданні ЄВРОНЕСТ переважною більшістю делегатів, стосується майбутнього Східного партнерства, подолання гібридних викликів та загроз для безпеки разом.
У третій терміновій резолюції, ухваленій на пленарному засіданні 1 листопада, йдеться про автономні системи озброєнь. Як зазначила співпрезидент ПА ЄВРОНЕСТ Ребекка Хармс, термінові резолюції "продиктовані еволюцією наших поглядів, унаслідок роботи у комітетах, щодо зміни стосунків ЄС із партнерськими країнами".
Нагадаємо, формат Східного партнерства хочуть переглянути.