ПА ЄВРОНЕСТ констатувала погіршення ситуації з правами людини в ОРДЛО

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Ситуація з правами людини суттєво погіршилася у Придністров’ї та ОРДЛО. Про це йдеться у терміновій резолюції, ухваленій у середу на пленарному засіданні Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ у Києві, передає кореспондент УНН.

Зокрема, у тексті резолюції відзначено погіршення ситуації з правами людини у вказаних регіонах. 

В цілому за текст резолюції з поправками грузинської делегації проголосували 42 депутати.

Інша термінова резолюція, також ухвалена на пленарному засіданні ЄВРОНЕСТ переважною більшістю делегатів, стосується майбутнього Східного партнерства, подолання гібридних викликів та загроз для безпеки разом.

У третій терміновій резолюції, ухваленій на пленарному засіданні 1 листопада, йдеться про автономні системи озброєнь. Як зазначила співпрезидент ПА ЄВРОНЕСТ Ребекка Хармс, термінові резолюції "продиктовані еволюцією наших поглядів, унаслідок роботи у комітетах, щодо зміни стосунків ЄС із партнерськими країнами".

Нагадаємо, формат Східного партнерства хочуть переглянути.

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