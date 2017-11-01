ПА ЕВРОНЕСТ констатировала ухудшение ситуации с правами человека в ОРДЛО

В частности, в тексте резолюции отмечено ухудшение ситуации с правами человека в указанных регионах.

В целом за текст резолюции с поправками грузинской делегации проголосовали 42 депутата.

Другая срочная резолюция, также принятая на пленарном заседании ЕВРОНЕСТ подавляющим большинством делегатов, касается будущего Восточного партнерства, преодоления гибридных вызовов и угроз безопасности вместе.

В третьей срочной резолюции, принятой на пленарном заседании 1 ноября, говорится об автономных системах вооружений. Как отметила сопрезидент ПА ЕВРОНЕСТ Ребекка Хармс, срочные резолюции "продиктованы эволюцией наших взглядов, вследствие работы в комитетах, по изменению отношений ЕС с партнерскими странами".

Напомним, формат Восточного партнерства хотят пересмотреть.