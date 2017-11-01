ПА ЕВРОНЕСТ констатировала ухудшение ситуации с правами человека в ОРДЛО

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28430 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93377 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148111 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113296 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114490 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111288 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103365 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106759 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103339 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151582 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
ПА ЕВРОНЕСТ констатировала ухудшение ситуации с правами человека в ОРДЛО

ПА ЕВРОНЕСТ констатировала ухудшение ситуации с правами человека в ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 11231 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Ситуация с правами человека существенно ухудшилась в Приднестровье и ОРДЛО. Об этом говорится в срочной резолюции, принятой в среду на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи ЕВРОНЕСТ в Киеве, передает корреспондент УНН.

В частности, в тексте резолюции отмечено ухудшение ситуации с правами человека в указанных регионах.

В целом за текст резолюции с поправками грузинской делегации проголосовали 42 депутата.

Другая срочная резолюция, также принятая на пленарном заседании ЕВРОНЕСТ подавляющим большинством делегатов, касается будущего Восточного партнерства, преодоления гибридных вызовов и угроз безопасности вместе.

В третьей срочной резолюции, принятой на пленарном заседании 1 ноября, говорится об автономных системах вооружений. Как отметила сопрезидент ПА ЕВРОНЕСТ Ребекка Хармс, срочные резолюции "продиктованы эволюцией наших взглядов, вследствие работы в комитетах, по изменению отношений ЕС с партнерскими странами".

Напомним, формат Восточного партнерства хотят пересмотреть.

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