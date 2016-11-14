П.Жебрівський спростував чутки про свій переїзд працювати в Одеську ОДА
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Голова Донецької військово-цивільної адміністрації спростував чутки про свій можливий переїзд працювати в Одеську ОДА. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
"Прочитав у інтернеті, що я вже переїхав працювати в Одеську ОДА. Хочу заспокоїти: я й далі працюю в Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації, в Краматорську. У нас тут теж багато роботи", - написав голова Донецької військово-цивільної адміністрації.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, центр адмінпослуг наступного року з’явиться у Дружківці.