П.Жебривский опроверг слухи о своем переезде работать в Одесскую ОГА
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Председатель Донецкой военно-гражданской администрации опроверг слухи о своем возможном переезде работать в Одесскую ОГА. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
"Прочитал в интернете, что я уже переехал работать в Одесскую ОГА. Хочу успокоить: я и дальше работаю в Донецкой областной военно-гражданской администрации, в Краматорске. У нас тут тоже много работы", - написал глава Донецкой военно-гражданской администрации.
Напомним, как сообщал УНН, центр админуслуг в следующем году появится в Дружковке.