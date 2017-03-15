П.Жебрівський прокоментував рішення РНБО щодо заборони переміщення вантажу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вважає, що рішення Ради національної безпеки і оборони України, щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами зніме напругу у суспільстві. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Абсолютно правильне рішення РНБО. Воно зніме напругу у суспільстві і розставить багато крапок. Ми готові виконати усі рішення РНБО, які будуть на нас покладені. Поки що не маю роз’яснень щодо усіх деталей рішення РНБО. З того, що я зрозумів, буде перекрито вантажне сполучення залізницею та автомобільним транспортом. Руху громадян через КПВВ це не стосуватиметься. Але давайте дочекаємось роз’яснень”, — написав П.Жебрівський.
Нагадаємо, сьогодні, міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Національній гвардії України за участю Служби безпеки України доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами. Про це повідомив секретар РНБО України Олександр Турчинов за результатами засідання Ради.