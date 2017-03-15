П.Жебривский прокомментировал решение СНБО о запрете перемещения грузов

"Абсолютно правильное решение СНБО. Оно снимет напряжение в обществе и расставит много точек. Мы готовы выполнить все решения СНБО, которые будут на нас возложены. Пока нет разъяснений по всем деталям решения СНБО. Из того, что я понял, будет перекрыто грузовое сообщение по железной дороге и автомобильным транспортом. Движения граждан через КПВВ это не коснется. Но давайте дождемся разъяснений", - написал П.Жебривский.

Напомним, сегодня, министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по итогам заседания Совета.