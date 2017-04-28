П.Жебрівський презентував програму розвитку малого бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. “Український донецький куркуль” — програму стимулювання розвитку малого підприємництва — презентували сьогодні на колегії Донецької ОДА. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.
Презентована програма отримала назву “Український донецький куркуль”.
“Спеціально вибрав таку дражливу назву, щоб запам’ятовулась і чіпляла. Будемо стимулювати активних людей, які мають ідеї, мають бачення і бажання їх реалізувати, але не мають коштів на старт. Це не підтримка вже діючого бізнесу, це — започаткування нового,” — пояснив голова Донецької ВЦА.
“Це можуть бути як стартапи, так і звичні бізнес-моделі. Радянська держава нищила господарів, а українська — буде їх відроджувати і плекати. Бо самодостатній приватний підприємець, незалежний господар — це основа міцного демократичного суспільства,” — додав П.Жебрівський.
Також у зверненні, глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації додав, що планує відправляти молодих підприємців на стажування до Європейського союзу та відшкодовувати відсоток на підприємство для початківців із новими ідеями.
Як повідомляв УНН, у ДонОДА сподіваються на додаткові 300-500 млн грн на будівництво доріг.