П.Жебривский презентовал программу развития малого бизнеса

Представленная программа получила название "Украинский донецкий кулак".

"Специально выбрал такую ​​щекотливую название, чтобы запамьятовулась и цепляла. Будем стимулировать активных людей, которые имеют идеи, имеют видение и желание их реализовать, но не имеют средств на старт. Это не поддержка уже действующего бизнеса, это - начало нового ", - пояснил председатель Донецкой ВЦА.

"Это могут быть как стартапы, так и привычные бизнес-модели. Советское государство уничтожало хозяев, а украинский - будет их возрождать и лелеять. Потому самодостаточный частный предприниматель, независимый хозяин - это основа крепкого демократического общества ", - добавил П.Жебривский.

Также в обращении, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации добавил, что планирует отправлять молодых предпринимателей на стажировку в Европейский союз и возмещать процент на предприятие для начинающих с новыми идеями.

Как сообщал УНН, в ДонОДА надеются на дополнительные 300-500 млн грн на строительство дорог.