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П.Жебрівський пояснив, чому неможлива чітка і жорстка блокада "ЛНР/ДНР"

П.Жебрівський пояснив, чому неможлива чітка і жорстка блокада "ЛНР/ДНР"

Київ • УНН

 • 12728 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Чітка і жорстка блокада "ЛНР/ДНР" неможлива, поки відкритий кордон з РФ. Про це в ефірі "112 Україна" заявив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.

"Хочу сказати, що як такої чіткої і жорсткої блокади неможливо провести в так званих "ДНР"/"ЛНР". Блокада - це коли в кільці. На сьогодні кордон з Росією відкритий. Це буде фактично блокада з боку України", - заявив він.

За його словами, коли говорять про торгівлю з не підконтрольними Україні територіями, то в першу чергу, мова йде про вугілля.

"Перше питання: чи готові ми на сьогоднішній день відмовитися від вугілля? Поки що на сьогоднішній день я не почув з приводу того, з Південної Африки, або з інших держав ми можемо забезпечити чи ні. Минулого літа 2016 року Україна використала на 20% більше вугілля, ніж взимку 2015-2016. І в цій частині потрібно визначитися, чи ми готові перетерпіти", - зазначив П.Жебрівський.

Також він наголосив, що у разі блокади необхідно буде заборонити перехід лінії розмежування.

"Але це має бути жорстко, тоді заборонити перехід лінії розмежувань. Не повинно бути так званих КПВВ, не повинно бути черг по 5-10 тис. осіб. Якщо робити, то робити. Готові до цього? Думаю, що не готові на сьогоднішній день", - сказав Жебрівський.

Як повідомлялося, 26 грудня ветерани АТО заявили про початок економічної блокади так званих "ЛНР/ДНР". В цей раз блокада буде більш серйозна, ніж роками раніше.

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