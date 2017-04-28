П.Жебрівський попередив про можливі провокації з боку РФ в Маріуполі напередодні 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що представники російських спецслужб на Донбасі намагаються розгойдати ситуацію в Маріуполі напередодні травневих свят. Про це він заявив в ефірі "112 Україна", передає УНН.
"Є спроба деяких сил і, в першу чергу, прихованої агентури "рашки" розгойдати ситуацію, в першу чергу, в Маріуполі перед Днем пам'яті загиблих у Другій світовій війні, як кажуть, "за поребриком" День перемоги. Але у нас є адекватна відповідь. І навіть той, хто задумав це зробити, повинен знати, що кара буде невідворотною... у нас досить в арсеналі сил, засобів і заходів для припинення будь-якого розгойдування ситуації", - заявив П.Жебрівський.
Також чиновник розповів про поточну ситуацію в Авдіївці, яка через обстріли бойовиків регулярно залишається без централізованого електропостачання.
"Що стосується Авдіївки, там є проблема: російська сторона досі не дає дозволу на проведення ремонтних робіт. Хоча ми знаємо, де є прорив. Там 15% Авдіївки є, тому що одна фаза перебита, друга коротить. Змушені десь 15 % постійно мати віялові відключення. Генератори працюють в лікарнях, школах, дитсадках, всюди по соціальним об'єктам", - наголосив П.Жебрівський.
Як повідомляв УНН, за даними СБУ, Росія готує провокації на сході і півдні України на початку травня.