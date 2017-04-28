П.Жебривский предупредил о возможных провокациях со стороны РФ в Мариуполе в канун 9 мая

"Есть попытка некоторых сил и, в первую очередь, скрытой агентуры "рашки" раскачать ситуацию, в первую очередь, в Мариуполе перед Днем памяти погибших во Второй мировой войне, как говорится, "за поребриком" День победы. Но у нас есть адекватный ответ. И даже тот, кто задумал это сделать, должен знать, что наказание будет неотвратимым ... у нас достаточно в арсенале сил, средств и мер по пресечению любого раскачивания ситуации", - заявил П.Жебривский.

Также чиновник рассказал о текущей ситуации в Авдеевке, которая из-за обстрелов боевиков регулярно остается без централизованного электроснабжения.

"Что касается Авдеевки, там есть проблема: российская сторона до сих пор не дает разрешения на проведение ремонтных работ. Хотя мы знаем, где есть прорыв. Там 15% Авдеевки есть, потому что одна фаза перебита, другая коротит. Вынуждены около 15% постоянно иметь веерные отключения. Генераторы работают в больницах, школах, детсадах, везде по социальным объектам", - подчеркнул П.Жебривский.

Как сообщал УНН, по данным СБУ, Россия готовит провокации на востоке и юге Украины в начале мая .