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П.Жебрівський пообіцяв запустити казначейські розрахунки в Авдіївці за допомогою генератора

П.Жебрівський пообіцяв запустити казначейські розрахунки в Авдіївці за допомогою генератора

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Донецька військово-цивільна адміністрація підвезе генератор і запустить казначейські розрахунки у Авдіївці у разі продовження довготривалих обстрілів. Про це в ефірі “112 Україна” повідомивголова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.

“Якщо буде нагальна необхідність, або затягнеться ця ситуація, то ми підвеземо генератор і запустимо казначейські розрахунки. Поки що такої критичної ситуації з розрахунками немає. Крім того ми, обласна адміністрація, готові зробити ті проплати, які вкрай необхідні для Авдіївки”, — зазначив П.Жебрівський.

Крім того, готова ВЦА пообіцяв, що у разі продовження обстрілів, генератор буде підтягнуто завтра-післязавтра.

“Я думаю, що завтра-післязавтра ми підтягнемо генератор і поставимо, але я дуже сподіваюся, що все-таки дозволять відновити електроживлення”, — додав П.Жебрівський.

Як повідомляв УНН, Державна казначейська служба у понеділок тимчасово призупинила обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у місті Авдіївка Донецької області, яка потерпає від ворожих обстрілів через відсутність енергопостачання та зв’язку.

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