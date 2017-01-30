П.Жебрівський пообіцяв запустити казначейські розрахунки в Авдіївці за допомогою генератора
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Донецька військово-цивільна адміністрація підвезе генератор і запустить казначейські розрахунки у Авдіївці у разі продовження довготривалих обстрілів. Про це в ефірі “112 Україна” повідомивголова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.
“Якщо буде нагальна необхідність, або затягнеться ця ситуація, то ми підвеземо генератор і запустимо казначейські розрахунки. Поки що такої критичної ситуації з розрахунками немає. Крім того ми, обласна адміністрація, готові зробити ті проплати, які вкрай необхідні для Авдіївки”, — зазначив П.Жебрівський.
Крім того, готова ВЦА пообіцяв, що у разі продовження обстрілів, генератор буде підтягнуто завтра-післязавтра.
“Я думаю, що завтра-післязавтра ми підтягнемо генератор і поставимо, але я дуже сподіваюся, що все-таки дозволять відновити електроживлення”, — додав П.Жебрівський.
Як повідомляв УНН, Державна казначейська служба у понеділок тимчасово призупинила обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у місті Авдіївка Донецької області, яка потерпає від ворожих обстрілів через відсутність енергопостачання та зв’язку.