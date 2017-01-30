П.Жебривский пообещал запустить казначейские расчеты в Авдеевке с помощью генератора

"Если будет острая необходимость, или затянется эта ситуация, то мы подвезем генератор и запустим казначейские расчеты. Пока такой критической ситуации с расчетами нет. Кроме того, мы, областная администрация, готовы сделать те проплаты, которые крайне необходимы для Авдеевки ", - отметил П.Жебривский.

Кроме того, готова ВГА пообещал, что в случае продолжения обстрелов, генератор будет подтянуто завтра-послезавтра.

"Я думаю, что завтра-послезавтра мы подтянем генератор и поставим, но я очень надеюсь, что все-таки позволят восстановить электропитание", - добавил П.Жебривский.

Как сообщал УНН, Государственная казначейская служба в понедельник временно приостановила обслуживание распорядителей и получателей бюджетных средств в городе Авдеевка Донецкой области, которая страдает от вражеских обстрелов из-за отсутствия энергоснабжения и связи.