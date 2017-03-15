П.Жебрівський переконаний, що громадяни на авто зможуть перетинати лінію розмежування

“По-перше, по залізничних коліях не буде пропускатись продукція, і залізничні ешелони не будуть перетинати лінію розмежувань, у тому числі у Кривому Торцю. По-друге, питання автотранспорту і все інше... В принципі, по легковому транспорту поки що роз’яснення немає і я думаю, що ми не зупинимо перетинання ліній розмежування цивільними громадянами... Буде перехід. Чи будуть пропускати автомобілі, зараз проходить нарада в прикордонної служби, я думаю, що вони отримають додаткові інструкції. Якщо вони (автомобілі — ред.) не будуть перевозити товар, я переконаний, що вони будуть мати можливість перетинати лінію розмежувань в КПВВ”, — наголосив П.Жебрівський.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, силами Національної поліції та Національної гвардії України до 13 години мали перекрити всі залізничні та автомобільні шляхи, які ведуть до лінії розмежування в зоні АТО.