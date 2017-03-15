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П.Жебрівський переконаний, що громадяни на авто зможуть перетинати лінію розмежування

П.Жебрівський переконаний, що громадяни на авто зможуть перетинати лінію розмежування

Київ • УНН

 • 9253 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський переконаний, що громадяни, які не перевозитимуть вантаж, і надалі зможуть на авто перетинати лінії розмежування через пропускні пункти в’їзду-виїзду в зоні АТО. Про це він повідомив в ефірі телеканалу “112 Україна”, передає УНН.

“По-перше, по залізничних коліях не буде пропускатись продукція, і залізничні ешелони не будуть перетинати лінію розмежувань, у тому числі у Кривому Торцю. По-друге, питання автотранспорту і все інше... В принципі, по легковому транспорту поки що роз’яснення немає і я думаю, що ми не зупинимо перетинання ліній розмежування цивільними громадянами... Буде перехід. Чи будуть пропускати автомобілі, зараз проходить нарада в прикордонної служби, я думаю, що вони отримають додаткові інструкції. Якщо вони (автомобілі — ред.) не будуть перевозити товар, я переконаний, що вони будуть мати можливість перетинати лінію розмежувань в КПВВ”, — наголосив П.Жебрівський.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, силами Національної поліції та Національної гвардії України до 13 години мали перекрити всі залізничні та автомобільні шляхи, які ведуть до лінії розмежування в зоні АТО.

Українські Національні Новини

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