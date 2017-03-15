П.Жебривский убежден, что граждане на авто смогут пересекать линию разграничения

"Во-первых, по железнодорожным путям не будет пропускаться продукция, и железнодорожные эшелоны не будут пересекать линию разграничения, в том числе в Кривом Торце. Во-вторых, вопрос автотранспорта и все остальное... В принципе, по легковому транспорту пока разъяснения нет и я думаю, что мы не остановим пересечение линии разграничения для граждан... Будет переход. Будут ли пропускать автомобили, сейчас проходит совещание в пограничной службе, я думаю, что они получат дополнительные инструкции. Если они (автомобили — ред.) не будут перевозить товар, я убежден, что они будут иметь возможность пересекать линию разграничения через КПВВ", — отметил П.Жебривский.

Напомним, сегодня, 15 марта, силами Национальной полиции и Национальной гвардии Украины до 13 часов должны перекрыть все железнодорожные и автомобильные пути, которые ведут к линии разграничения в зоне АТО.