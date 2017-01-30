П.Жебрівський: Авдіївка з водою і теплом, у лікарні встановлений електрогенератор
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 30 січня. УНН. Другий день Авдіївка знеструмлена внаслідок обстрілів. Проте жителі забезпечені водою і теплом, оскільки коксохімічний завод і фільтрувальна станція - з електропостачанням. У лікарні встановили електрогенератор. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, повідомляє УНН.
"Другий день Авдіївка залишається без електропостачання. Окупанти продовжують обстрілювати промзону та околиці міста. Сьогодні зранку гатили по місту із танків та гармат. Зараз вислати ремонтників на відновлення ліній електропередач ми не можемо, через інтенсивність обстрілів. Безтяма "руского міра" зашкалює. На щастя, коксохім та фільтрувальна станція - з електропостачанням, тому місто має тепло і воду. Ми встановили додатковий насос для того, щоб подавати воду і тепло на верхні поверхи 14-поверхового будинку. Встановили також електрогенератор для лікарні", - написав П.Жебрівський.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки тривають періодичні обстріли з гранатометів і кулеметів. Минулої доби в зоні АТО загинуло п’ять українських військових, ще 14 поранені.