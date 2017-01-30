П.Жебривский: Авдеевка с водой и теплом, в больнице установили электрогенератор

"Второй день Авдеевка остается без электроснабжения. Оккупанты продолжают обстреливать промзону и окрестности города. Сегодня утром били по городу из танков и пушек. Сейчас выслать ремонтников на восстановление линий электропередач мы не можем из-за интенсивности обстрелов. Безумие "русского мира" зашкаливает. К счастью, коксохим и фильтровальная станция - с электроснабжением, поэтому город имеет тепло и воду. Мы установили дополнительный насос для того, чтобы подавать воду и тепло на верхние этажи 14-этажного дома. Установили также электрогенератор для больницы", - написал П.Жебривский.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки продолжаются периодические обстрелы из гранатометов и пулеметов. За прошедшие сутки в зоне АТО погибли пять украинских военных, еще 14 ранены.