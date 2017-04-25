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П.Розенко запевнив, що Україна не має зобов'язань підвищувати пенсійний вік

П.Розенко запевнив, що Україна не має зобов'язань підвищувати пенсійний вік

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. У тексті Меморандуму між Україною і МВФ немає жодних зобов’язань щодо підвищення пенсійного віку для українців. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

“Меморандум з МВФ вперше за 15-річну історію оприлюднений на сайті Міністерства фінансів України. І кожен може переконатися, що сенсацій там немає, за ці три тижні ніяких катаклізмів в Україні не трапилося. Там немає жодної згадки про підвищення пенсійного віку в Україні, — сказав він.

П.Розенко при цьому зауважив, що все одно постійно чути розмови про необхідність підвищення пенсійного віку.

"Потрібно розуміти, що чим більше буде таких безпідставних розмов, тим менше шансів провести будь-яку пенсійну реформу у Парламенті”, - зазначив віце-прем'єр.

П.Розенко підкреслив, що при нині низькій тривалості життя українців підвищувати пенсійний вік неприпустимо.

“Я категоричний противник підвищення пенсійного віку зараз, на цьому етапі розвитку України. Я вважаю, що при нині низькій тривалості життя це неприпустимо”, — зауважив він.

П.Розенко також зазначив, що відчутне збільшення розміру пенсій відбудеться після запровадження в Україні трирівневої пенсійної системи, коли нарешті почнуть працювати паралельно три рівні: нинішній солідарний, накопичувальний і система недержавного пенсійного страхування.

Як повідомляв УНН, за словами П.Розенка, пенсійна реформа має запрацювати в Україні з 1 січня 2018 року.

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